متظاهرو ذي قار: لن نترك ساحة الحبوبي وسنلتزم بسلمية التظاهر

2019/12/09 | 22:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد متظاهرو محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، انهم لن يغادروا ساحات الاعتصام في وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة باي شكل من الأشكال.





وذكر عدد من المتظاهرون في اتصال مع "الغد برس"، أن " أمر مغادرتهم ساحة الاعتصام في الحبوبي والذهاب باتجاه بغداد لن يحصل إطلاقا"، مؤكدين أن " الأمر يهدف إلى إفراغ ساحات التظاهر".





وأشاروا إلى أن " ترك ساحة الحبوبي والالتحاق ببغداد يعتبر طعنة للوطن في الظهر وفشل الثورة، فيما شددوا على الالتزام بسلمية التظاهرات من قبل جميع الأطراف ".

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