تدخلات الغرب بالشان العراقي أخذت بعدا دوليا+فيديو

2019/12/09 | 22:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية العراقية سفراء أربع دول غربية هي فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا لتدخل بلادهم في شؤون العراق، على خلفية التظاهرات التي تجري في ع...

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