رسالة الى السيد علي خامنئي

2019/12/09 | 23:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: محمد السيد محسن من محمد السيد محسن المواطن العراقي الى علي خامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران السلام عليكم التقينا مرتين أولاهما انت زرتني والأخرى أنا زرتك ، ففي الأولى زرتني في جناح المجلس الأعلى الذي كنت أرأسه ضمن فعاليات معرض طهران للكتاب الدولي ، وكنت يومها تتحدث معي بلهجة نجفية واضحة .اما […]

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