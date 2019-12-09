اليوم.. يوم النصر العظيم

2019/12/09 | 23:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذا اليوم قبل سنتين، أعلنت القيادة في البلاد، تحرير التراب من دنس اعتى تنظيم إرهابي شهده العالم، بعد ان كان سيطر على ثلثي مساحة البلاد، ليعلن خلافة مزعومة أراد او اريد لها ان تنشأ وتقوم على الدمار والحديد والدم والنار، فاتبع في سبيل تحقيق تلك الإرادة نهجاً يتسم كل ما فيه بالبشاعة والخسة ...

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