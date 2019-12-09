نواب: سائرون والفتح وضعا الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لتكليف مرشح بديل لرئيس الوزراء

2019/12/09 | 23:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتبق في المواقيت الدستورية اكثر من اسبوع بغداد – وعد الشمري: أكد نواب، أمس الاثنين، أن الكتل السياسية تتخوف من طرح اسماء لمنصب رئيس الحكومة خشية رفضها، متوقعين أن يشهد نهاية الاسبوع الجاري حراكاً مكثفاً لحسم الملف خلال المواقيت الدستورية، فيما دعوا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التواصل مع المتظاهرين بغية معرفة آرائهم عن ...

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