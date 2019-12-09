النائب عبد الله الخربيط يطالب بإختيار مرأة لرئاسة الوزراء

2019/12/09 | 23:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: يرى عضو مجلس النواب عن تحالف القوى، عبد الله الخربيط، أن من المهم إختيار امرأة لرئاسة الوزراء شريطة أن تكون مستقلة.وقال الخربيط في تصريح صحفي، إن “أهم ما ينبغي التفكير فيه الآن هو أن نختار امرأة، وليس رجلاً للمرحلة المقبلة، شريطة أن تكون مستقلة عن أي نشاط سياسي سابق أو ...

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