الخارجية للفرات: بيان السفراء يملي على الحكومة طبيعة أداء واجباتها تجاه المتظاهرين

2019/12/09 | 23:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، ان بيان سفراء الاتحاد الأوربي لدى بغداد، يملي على الحكومة طبيعة أداء واجباتها تجاه المتظاهرين.

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