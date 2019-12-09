الهاشمي: اقتحام الخضراء ومغادرة السلمية مغامرة تصب بمصلحة الفاسدين

2019/12/09 | 23:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الخبير الامني هشام الهاشمي، اليوم الاثنين، أن اقتحام المنطقة الخضراء ومغادرة السلمية مغامرة تصب بمصلحة الفاسدين.

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