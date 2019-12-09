وزير الماني يدعم تخصيص حصة خاصة للناجيات الايزيديات

2019/12/09 | 23:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ترجمة قال وزير التنمية الألمانية غيرد مولر انه يدعم تخصيص حصة خاصة للناجيات الايزيديات ضمن حصة المانيا من استقبال اللاجئين ولا يجب التسامح مع الجرائم الموجهة ضد الأقليات الدينية.ورأى الوزير مولر في مقابلة صحفية أن الأيزيديين يشتركون بالمصير مع الأقليات الأخرى في العراق وسوريا بالاخص المسيحيين ووضعهم صعب ولا يوجد …

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