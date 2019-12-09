رئيس الجمهورية يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الأميركي الأوضاع في العراق

2019/12/09 | 23:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، هاتفيا مع نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية مايكل بنس الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموماً

واكد الرئيس صالح الحرص على ان تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية، وبالطرق السلمية، وبما يحفظ الامن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة، ويصون حق التعبير والتظاهر السلمي، ويعزز التصدي لكل محاولات التدخل في شؤون البلد الداخلية والعبث بأمنه، مشددا على ضرورة دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية للقيام بواجبها الوطني في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات ومنع الخروقات و التجاوز على الموطنين و الأمن العام.

من جهته أكد بنس دعمه لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح و السلام، ونبذ العنف، مشيرا الى أهمية احترام وحماية ارادة العراقيين وخياراتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية.

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