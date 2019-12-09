إطلاق التجربة الميدانية للتعداد السكاني

2019/12/09 | 23:20 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اطلقت وزارة التخطيط، التجربة الميدانية للتعداد العام للسكان في ثلاث محافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت"الصباح" نسخة منه: ان التعداد نفذ من قبل ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء في ثلاث محافظات وهي: العاصمة بغداد والبصرة واربيل ، مشيرا الى ان هذه التجربة جاءت بغية تنفيذ التعداد نهاية العام المقبل 2020.

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