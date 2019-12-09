عمليات الرافدين: ننسق مع المتظاهرين في ذي قار ولا نوايا لتفريقهم

2019/12/09 | 23:20 - المصدر: الصباح

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الناصرية / حازم محمد حبيب

العمارة / سعد حسن

نفت قيادة عمليات الرافدين وجود اي نوايا لتفريق المحتجين بساحات التظاهر في ذي قار، بينما شدد قائد شرطة المحافظة على ان القوات الامنية ستكون داعمة وساندة لمطالب المتظاهرين السلميين بالحقوق المشروعة.

وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي لـ"الصباح": ان ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام بشأن نية القوات الامنية فض الاعتصام في ساحة الحبوبي وتفريق المتظاهرين وتحديد موعد لفتح جميع الدوائر في المحافظة وعودة الدوام هو عار عن الصحة تماما، منبها على ان كل القرارات المتعلقة بالتظاهرات ستصدر حصرا بالتنسيق والتعاون مع المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي، داعيا وسائل الاعلام الى التحقق من الشائعات التي تهدف الى ارباك الوضع الامني في المحافظة وجر المتظاهرين للصدام مع القوات الامنية لتفويت الفرصة على هؤلاء.

واضاف ان قيادتي عمليات الرافدين وشرطة ذي قار تنسق عبر قنوات تواصل مع المتظاهرين لحماية ساحات التظاهر والمناطق المحيطة بها وكشف العناصر المدنسة التي تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي .

من جهته اكد قائد شرطة ذي قار العميد ريسان الابراهيمي ان القوات الامنية ستكون داعمة وساندة لمطالب المتظاهرين السلميين بالحقوق المشروعه، وزاد ان قيادة الشرطة اعطت اوامر مشددة لجميع المؤسسات الامنية بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين تحت أي ظرف كان، لافتا الى وجود مواقع مغرضة هدفها زعزعة الامن في المحافظة من خلال نشر شائعات لارباك الوضع المستتب في عموم مدن المحافظة، لافتا الى ان القوات الامنية لن تقدم على أي اجراء لاينسجم مع توجهات المتظاهرين

السلميين.

وشهدت العمارة امس تظاهرة جماهيرية كبرى طافت شوارع المدينة تضامنا مع المحتجين في ساحات الاعتصام، وجرى حمل نعوش رمزية لشهداء السنك، كما اقيم قبالة مبنى المحافظة وفي ساحة الاعتصام مهرجان جماهيري كبير القيت فيه القصائد الوطنية ووضعت صور شهداء ميسان من المتظاهرين.

وفي الديوانية اغلق متظاهرون، امس الدوائر الحكومية بالمحافظة وأعلنوا الإضراب العام عن الدوام.

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