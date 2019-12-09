بغداد تشارك في {مؤتمر برلماني} ضد الفساد

2019/12/09 | 23:20 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

يشارك وفدٌ من مجلس النواب العراقي باعمال المؤتمر السابع للمنظمة العالمية البرلمانية ضد الفساد المقام في الدوحة، مع ممثلين عن 100 دولة.

وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، تسلمت "الصباح"، نسخة منه، ان اعمال المؤتمر السابع للمنظمة العالمية البرلمانية، ضد الفساد انطلقت امس الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 100 دولة، مشيرا الى ان "وفد العراق كان برئاسة النائب شيركو ميرو ويس رئيس لجنة العلاقات

الخارجية".

واضاف البيان انه "في افتتاح اعمال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى القطري احمد عبدالله آل محمود كلمة ترحيبية بالوفود المشاركة"، مؤكدا "اهمية ما يناقشه من قضايا تخص مكافحة الفساد".

وسيقدم الوفد النيابي العراقي برئاسة النائب شيركو ميرويس والذي يضم كلا من النواب دانا جزاء وناهدة الدايني وعامر الفائز رؤية مجلس النواب العراقي بشأن آليات مكافحة الفساد واهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على هذه المشكلة مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، كما حضر افتتاح اعمال المؤتمرعمر البرزنجي السفير العراقي لدى قطر"، وفقا للبيان.

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