الحشد يعلن وصول تعزيزات عسكرية للقوات الامريكية المتواجدة بقاعدة عين الأسد

2019/12/09 | 23:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

أكد القيادي في الحشد العشائري في الأنبار، طارق العسل، اليوم الاثنين، وصول تعزيزات عسكرية للقوات الامريكية المتواجدة بقاعدة عين الأسد، فيما كشف

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