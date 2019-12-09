الصناعة تعلن انجاز 98 بالمئة من مشاريع 2019

2019/12/09 | 23:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، تحقيق تقدم ملحوظ تجاوز 96 بالمئة لمشاريع الوزارة البالغ عددها 57 مشروعاً وتم تنفيذها بأسلوب المشاركة

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