توتر أمني في بغداد.. ترقب لـ”اقتحام” المنطقة الخضراء

2019/12/09 | 23:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تشهد ساحتي #التحرير و #الخلاني في #بغداد حالة احتجاجية غامضة، ففي الوقت الذي تلتزم فيه جموع المحتجين بعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية، صدر خلال الساعات الماضية دعوات […]

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