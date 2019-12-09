اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن المطالبة باستئناف مباريات الدوري الممتاز

2019/12/09 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

تقام يوم غد الثلاثاء،( 10 كانون الاول 2019)، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك عند الساعة 4:30 عصراً بتوقيت ماليزيا ،الساعة 11:30صباحا بتوقيت

بغداد اليوم _ متابعة

أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن استيائه من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاته، مشددًا على ضرورة مراعاة مشاعر أحبائه، جراء تداول مثل تلك الأكاذيب دون التثبُّت منها.

وكانت شائعات قد انتشرت على ن

بغداد اليوم - بغداد

أجرى فريق الجوية بكرة القدم، الاثنين، أول وحدة تدريبية بمعسكره في تونس قبل لقاء فريق مولودية الجزائري في إياب الدور 16 من بطولة الاندية العربية بالجزائر في 16 من كانون الاول الجاري، بعد ان تعادل في الذهاب.

وك

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