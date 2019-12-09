بن حلمي حاليم - الجزائر، شعب يناضل ببسالة من اجل استكمال استقلاله وسيادته الوطنية

2019/12/09 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بن_حلمي_حاليم صمد الجزائريون والجزائريات بقوة بوجه الدولة العسكرية ذات الوجه المدني المزيف، وظلوا يخرجون لاحتجاج والتظاهر كل يوم جمعة وثلاثاء ، ثم تطور الأمر إلى الفترات الليلية إلى الشوارع والفضاءات العمومية ضد النظام ، وقد استمرت ثورتهم السلمية منذ 22 فبراير 2019 إلى الآن، أي 11 دجنبر 2019.وإذا كان الشعب الجزائري يناضل ببسالة من اجل السيادة التامة، فإن الجيش الوطني الشعبي الجزائري معاكس هذا، ويعمل لص......

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