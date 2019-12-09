الشابندر للمتظاهرين : سلميتكم تُطيح بالفاسدين

2019/12/09 | 23:41 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- اكد السياسي المستقل، عزت الشابندر، ان اصرار المتظاهرين على سلمية الاحتجاجات في ساحة التحرير وعدم الانجرارالى دعوات المندسّين خطوة باتجاه الإصلاح.وقال الشابندر في تغريدة على حسابه الرسمي “تويتر” ، تابعتها وكالة /SNG/،ان“اصرار المتظاهرين الشرفاء على سلمية التظاهرة في ساحة التحرير و عدم الانجرار الى دعوات المندسّين للعبور الى المنطقة الخضراء و الاعتداء ...

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