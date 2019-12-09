الاتحاد يرد على مطالبات استئناف مباريات الدوري العراقي الممتاز

2019/12/09 | 23:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، حول المطالب باستئناف مباريات الدوري الممتاز.

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