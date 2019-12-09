2019/12/09 | 23:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} علق رئيس الإدارة الانتخابية السابق، مقداد الشريفي، على الهيكلية الجديدة للمفوضية القادمة، فيما حمل السياسيين مسؤولية التشكيك بالمفوضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشريفي يعلق على الهيكلية الجديدة للمفوضية.. ويحمل السياسيين مسؤولية التشكيك {موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشريفي يعلق على الهيكلية الجديدة للمفوضية.. ويحمل السياسيين مسؤولية التشكيك {موسع}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).