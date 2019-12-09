2019/12/09 | 23:42 - المصدر: ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- “أقف بين القاتل والقتيل”: اشتباكٌ في شارع الرشيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 23:42.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أقف بين القاتل والقتيل”: اشتباكٌ في شارع الرشيد) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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