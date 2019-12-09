سقوط 3 صواريخ على قرية في كركوك

2019/12/09 | 23:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاثنين، بسقوط ثلاثة صواريخ على قرية في كركوك.وقال المصدر لـ”يس عراق”، ان “ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على احدى القرى ضمن قضاء داقوق في كركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية”.واضاف ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفنحت تحقيقا في ملابساته”.

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