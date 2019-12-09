عمليات الرافدين: ننسق مع المتظاهرين في ذي قار و لا نوايا لتفريقهم

2019/12/09 | 23:52 - المصدر: الصباح

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الناصرية / حازم محمد حبيب

نفت قيادة عمليات الرافدين وجود اي نوايا لتفريق المحتجين بساحات التظاهر في ذي قار، بينما شدد قائد شرطة المحافظة على ان القوات الامنية ستكون داعمة وساندة لمطالب المتظاهرين السلميين بالحقوق المشروعة.



وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي لـ"الصباح": ان ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام بشأن نية القوات الامنية فض الاعتصام في ساحة الحبوبي وتفريق المتظاهرين وتحديد موعد لفتح جميع الدوائر في المحافظة وعودة الدوام هو عار عن الصحة تماما، منبها على ان جميع القرارات المتعلقة بالتظاهرات ستصدر حصرا بالتنسيق والتعاون مع المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي، داعيا وسائل الاعلام الى التحقق من الشائعات التي تهدف الى ارباك الوضع الامني في المحافظة وجر المتظاهرين للصدام مع القوات الامنية لتفويت الفرصة على من يريد ذلك.

واضاف ان قيادتي عمليات الرافدين وشرطة ذي قار تنسقان عبر قنوات تواصل مع المتظاهرين لحماية ساحات التظاهر والمناطق المحيطة بها وكشف العناصر المندسة التي تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي .

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