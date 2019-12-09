الخارجية الفلسطينية: جريمة المستوطنين في شعفاط إرهاب دولة منظم

2019/12/09 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - فلسطين

شجبت الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، ثقب مجموعة من المستوطنين "الإسرائيليين" إطارات عشرات السيارات الفلسطينية في القدس وكتابة شعارات عنصرية على الجدران.

وذكرت الخارجية

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