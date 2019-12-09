عمليات البصرة تنفي تجدد الصدامات في ام قصر جنوبي المحافظة

2019/12/09 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

نفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، تجدد الصدامات في ناحية ام قصر جنوب المحافظة بين المتظاهرين والقوات الامنية.

وقال مصدر في قيادة عمليات البصرة

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