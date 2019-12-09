بالصور.. مركبات تنقل المواطنين من قضاء الشطرة بذي قار إلى بغداد

2019/12/09 | 23:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد/الغدبرس:

أفاد ناشطون بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان مركبات نقل كبيرة باشرت بنقل المواطنين إلى العاصمة بغداد مساء اليوم.

وذكر الناشطون في حديث لـ"الغد برس"، أن " مركبات كبيرة باشرت بنقل المواطنين من قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار إلى العاصمة بغداد تمهيدا للمشاركة بتظاهرات يوم غد الثلاثاء".

وشدد متظاهرو ساحة التحرير في بغداد بوقت سابق اليوم على عدم التحاق المتظاهرين في المحافظات بهم في بغداد حتى لا تفقد التظاهرات سلميتها.

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