2019/12/10 | 00:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يتشبث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬المحافظ‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الذي‭ ‬سيتقرر‭ ‬مستقبله‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الخميس،‭ ‬بوعده‭ ‬بإخراج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬بالشعبوية،‭ ‬لكنه‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬سيفي‭ ‬بوعده‭ ‬بتنفيذ‭ ‬بريكست‭.‬ سخّر‭ ‬جونسون‭ ‬‭(‬55‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬ذو‭ ‬الشعر‭ ‬الأشقر‭ ‬الأشعث‭ ‬مهاراته‭ ‬الخطابية‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭.‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬نشاطات‭ ‬شعبوية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريس جونسون المتشبث ببريكست.. هجوم المواقف وسيلته في التقدم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريس جونسون المتشبث ببريكست.. هجوم المواقف وسيلته في التقدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).