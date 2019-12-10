كوربن‭ ‬الحصن‭ ‬الأخير‭ ‬رغماً‭ ‬عنه‭ ‬ضد‭ ‬بريكست

2019/12/10 | 00:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬سليل‭ ‬عائلة‭ ‬قاتلت‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية‭ ‬الاسبانية لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يتعرض‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬اليساري‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذه‭ ‬موقفاً‭ ‬واضحاً‭ ‬من‭ ‬بريكست،‭ ‬لكنه‭ ‬يبدو‭ ‬رغماً‭ ‬عنه‭ ‬بمثابة‭ ‬حصن‭ ‬أخير‭ ‬ضد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬ فالزعيم‭ ‬العمالي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬والمعروف‭ ‬بتوجهاته‭ ‬الاشتراكية‭ […]

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