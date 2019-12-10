2019/12/10 | 00:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زعيم حزب العمال البريطاني سليل عائلة قاتلت في الحرب الاهلية الاسبانية لندن-(أ ف ب) - يتعرض زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن اليساري لانتقادات بسبب عدم اتخاذه موقفاً واضحاً من بريكست، لكنه يبدو رغماً عنه بمثابة حصن أخير ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فالزعيم العمالي البالغ من العمر نحو 70 عاماً والمعروف بتوجهاته الاشتراكية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوربن الحصن الأخير رغماً عنه ضد بريكست) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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