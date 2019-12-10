شهد يستدعي محمد رضا ومصطفى محمد للمنتخب الاولمبي

2019/12/10 | 00:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استدعى مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد لاعبي منتخبنا الوطني محمد رضا ومصطفى محمد لصفوف فريقه.

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