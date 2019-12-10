ناسا تكشف عن كويكب وحشي سيقترب من الأرض في هذا الموعد

2019/12/10 | 00:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ذكرت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية بأن كوكب الأرض سيواجه صراعًا عنيفًا مع كويكب يُدعى 310442 {2000 CH59}، وذلك في السادس والعشرين من ديسمبر، بينما يحتفل الأشخاص حول العالم بالسنة الميلادية الجديدة أو ”الكريسماس“.

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