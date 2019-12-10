سعيد الكحل - البيجيدي ومسلسل الإجهاز على الحقوق والحريات .

2019/12/10 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل يحتفل المغرب باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل تجاذبات إيديولوجية تأججت مع رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة منذ 2011 : تيار حداثي مرجعيته منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وتيار أصولي محافظ يقوده حزب العدالة والتنمية مسنودا بالتيار السلفي الوهابي المتشدد يرفض المرجعية العالمية لحقوق الإنسان ويريد فرض مرجعية دينية على مقاسه .فمعاداة حزب العدالة والتنمية لحقوق الإنسان هي عقيدة ثا......

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