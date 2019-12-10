#سعيد الكحل - البيجيدي ومسلسل الإجهاز على الحقوق والحريات .


#سعيد الكحل - البيجيدي ومسلسل الإجهاز على الحقوق والحريات .
2019/12/10 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل يحتفل المغرب باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل تجاذبات إيديولوجية تأججت مع رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة منذ 2011 : تيار حداثي مرجعيته منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وتيار أصولي محافظ يقوده حزب العدالة والتنمية مسنودا بالتيار السلفي الوهابي المتشدد يرفض المرجعية العالمية لحقوق الإنسان ويريد فرض مرجعية دينية على مقاسه .

فمعاداة حزب العدالة والتنمية لحقوق الإنسان هي عقيدة ثا......

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