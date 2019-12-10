2019/12/10 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي إلى....عندما يكون الإنسان أمام خيارات عديدة وهو في وضع مريح في أتخاذ القرار أو تأجيله أو ربما حتى عدم الأهتمام به، غير ما يكون مخيرا بين الموت أو الموت وهو على مسافة قد لا تكفي حتى التقرير بين الخيارين، في تلك اللحظة يتوقف الزمن وتتلاشى ملامح المكان ويختفي الشعور بالوجود، صورة محزنة أليس كذلك بل قل سوداوية غارقة بالتشاؤم ...ليس لها مثيل في عالم الواقع...إلا في عالم بلد يسمى (العراق) ......

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