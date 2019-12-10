سربست مصطفى رشيد اميدي - هل يمكن للنخبة الحزبية الحاكمة في العراق ان يصدر تشريعا لهيئة مستقلة فعليا؟

2019/12/10 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سربست_مصطفى_رشيد_اميدي صوت مجلس النواب قبل بضعة أيام على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك انسجاما مع (التوجهات الإصلاحية) حسب ما جاء في الأسباب الموجبة للقانون، حيث نصت الأسباب الموجبة على (بغية اجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضمانا لشفافية أكبر وانسجاما مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب العراقي فقد شرع هذا القانون).حيث يبدو ان مجلس النواب أعلن ان القانون هذا ينسجم مع التوجه......

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