انطلاق قمّة

2019/12/10 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

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انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس ، اليوم الثلاثاء، أعمال قمة "رباعية نورماندي"، حول تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا".

وبدأت في

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