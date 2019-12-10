محافظ نينوى يحيل مدير ناحية وبلدية ربيعة والمهندسين المشرفين والمقاول لمشروع اكساء طرق الناحية للتحقيق

2019/12/10 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

احال، نجم عبدالله عبد محافظ، نينوى، اليوم الاثنين، مدير ناحية وبلدية ربيعة والمهندسين والمقاول المنفذين لمشروع اكساء طرق داخل ناحية ربيعة للتحقيق

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