اتحاد الكرة يكشف موقفه بشأن احتمالية ايقاف مسابقة الدوري الممتاز

2019/12/10 | 00:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

اكد اتحاد الكرة العراقي، اليوم الاثنين، انه لانية تجاه إيقاف مسابقة الدوري الممتاز في الوقت الحالي

وذكر الاتحاد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه" "تابعنا باهتمام بالغ الدعوات المطالبة باستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد توقف قسري ألقى بظلاله على المسابقة، واننا إذ نؤكد تضامننا الكبير واللا محدود مع التظاهرات السلمية لشعبنا الأبي ومطالبه الحقة التي تستهدف مستقبل الوطن، فإننا نؤكد اننا نعي جيدا ماذا نحن فاعلون"٠

واضاف "لدينا خطط بديلة في حال تأخر عودة الأمور إلى طبيعتها على وفق الزمن الذي حددناه برغم اننا سبق أن فاتحنا وزارة الداخلية والجهات الساندة بضرورة توفير الأمن لكل عناوين اللعبة بمختلف مسمياتهم"٠

واشار الاتحاد الى انه" نحب أن نطمئن وسطنا الكروي بعناوينه المختلفة على وضعية المسابقة، لاسيما ان منتخبنا الوطني ينتظره استحقاق مهم جدًا، ولابد له أن يكون بأتم الجاهزية للمعترك المونديالي".

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