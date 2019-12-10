عضو مفوضية حقوق الانسان: والدة المصور المخطوف زيد الخفاجي ناشدتنا للمساعدة بتحرير ابنها

2019/12/10 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاثنين، الحكومة الى المساعدة في تحرير المصور زيد الخفا...





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