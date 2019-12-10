تهديدات‭ ‬بالقمع‭ ‬المسلح‭ ‬تلهب‭ ‬زخم‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب

2019/12/10 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف‭ ‬معسكر‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬عشية‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالنصر‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬ بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اعنت‭ ‬تنسيقيات‭ ‬ثورة‭ ‬العراقيين‭ ‬بمختلف‭ ‬تسمياتها‭ ‬اصرارها‭ ‬على‭ ‬الشروع‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬زخم‭ ‬التظاهرات‭ ‬مع‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬ناشط‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬،‭ ‬اننا‭ ‬سنقطع‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬مسعى‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬جديد‭ ‬موال‭ ‬للاحزاب‭ […]

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