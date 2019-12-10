2019/12/10 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصف معسكر مكافحة الارهاب عشية الاحتفال بالنصر على داعش بغداد-عبدالحسين غزال اعنت تنسيقيات ثورة العراقيين بمختلف تسمياتها اصرارها على الشروع بالمرحلة الثانية من زيادة زخم التظاهرات مع صباح الثلاثاء العاشر من كانون الاول ، وقال ناشط في كربلاء ، اننا سنقطع الطريق على مسعى المنطقة الخضراء في جلب رئيس حكومة جديد موال للاحزاب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهديدات بالقمع المسلح تلهب زخم التظاهرات في بغداد والجنوب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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