سفراء الغيرة أم التدخل بالشأن العراقي؟

2019/12/10 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬أدري،‭ ‬لماذا‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬وقد‭ ‬أخذتها‭ ‬الغيرة‭ ‬على‭ ‬المليشيات‭ ‬وصبت‭ ‬جام‭ ‬غضبها‭ ‬على‭ ‬سفراء‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وكندا‭ ‬والمانيا‭ ‬واستدعتهم‭ ‬بغضب‭ ‬شديد،‭ ‬كونهم‭ ‬انتقدوا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أفراد‭ ‬أو‭ ‬جماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬منفلتة‭ ‬تعمل‭ ‬خارج‭ ‬سلطة‭ ‬الحكومة‭ ‬والجيش‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الليلة‭ ‬الدامية‭ ‬في‭ ‬مرآب‭ ‬السنك‭ […]

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