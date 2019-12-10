2019/12/10 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ أعلن‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬المرشح‭ ‬الديموقراطي‭ ‬المحتمل‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬لن‭ ‬يشاركوا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬ووصوله‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الابيض،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬أنشطة‭ ‬أبناء‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬هي‭ ‬المشكلة‭.‬ لكن‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ابنه‭ ‬هانتر‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بزنس الأبناء في جدل التنافس بين ترامب وبايدن واجراءات العزل تدخل أسبوعها الحاسم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بزنس الأبناء في جدل التنافس بين ترامب وبايدن واجراءات العزل تدخل أسبوعها الحاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).