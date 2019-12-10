مجلس الأمن يبحث البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية الأربعاء

2019/12/10 | 00:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبحث في جلسة علنية يوم الأربعاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

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