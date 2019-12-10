اجراء صارم بحق ضباط ومنتسبين في كربلاء

2019/12/10 | 00:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أمر محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، بحجز كافة كافة الضباط والمنتسبين الذين تقع ضمن مسؤوليتهم المناطق التي حصلت فيها جرائم بحق الناشطين والمتظاهرين.

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