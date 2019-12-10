خلدون جاويد - في ساحة الخلاني تكمن روحنا

2019/12/10 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خلدون_جاويد في ساحة الخلاني تكمنُ روحنـاهي بابلٌوالرافدان وسومرُهذا العراق جـَـنانـُـنا وجذورناوالمشمسُ الزاكي السناوالمقمرُهي ساحة الشهداء كم طاحتْ بهامن أنجم ٍكم ألف بدر ٍ يُنحرُيا ساحة الخلاني كلا لنْ أرى إيرانإلا تحت نعلك تـُـقبرُيا ساحة الخلاني يا أرضَ الدمابغدادُ نيرة ُوأنتِ الأنورُفي ساحة التحرير طاحتْ أنفسٌكالوردفي عطر النسائم ِ يُنث......

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