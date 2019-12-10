الاتحاد العراقي لكرة القدم يرد على دعوات استئناف الدوري الممتاز

2019/12/10 | 00:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بيانا بشأن المطالبة باستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان حصلت عليه "العهد نيوز"، انه "تابعنا

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