2019/12/10 | 00:54 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - امني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: المتظاهرون قاموا بقطع طريق محور بغداد - كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد مصدر أمني ، اليوم الاثنين ، أنه "تم قطع بداية طريق محور بغداد - كربلاء".
وقال المصدر في تصريح صحفي ، ل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: المتظاهرون قاموا بقطع طريق محور بغداد - كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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