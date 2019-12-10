مصدر: المتظاهرون قاموا بقطع طريق محور بغداد - كربلاء

2019/12/10 | 00:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - امني

أفاد مصدر أمني ، اليوم الاثنين ، أنه "تم قطع بداية طريق محور بغداد - كربلاء".

وقال المصدر في تصريح صحفي ، ل

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