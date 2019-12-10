2019/12/10 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

أشارت توقعات بنك “مورغان ستانلي”، اليوم الثلاثاء، إلى إن خطة “أوبك” وحلفائها لخفض إنتاج الخام لنهاية الربع الأول من العام المقبل، ستدعم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجيحات بهبوط اسعار النفط لـ60 دولار للبرميل الواحد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجيحات بهبوط اسعار النفط لـ60 دولار للبرميل الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).