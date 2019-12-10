2019/12/10 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، امس الاثنين، إنه "أعطى تعليمات لكل مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاركان الجزائرية تتوعد من يعكر اجواء الانتخابات بقوة القانون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاركان الجزائرية تتوعد من يعكر اجواء الانتخابات بقوة القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).