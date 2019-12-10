القانونية النيابية تكشف لـ واع عن قضايا جدلية في قانون الانتخابات

2019/12/10 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن وجود قضايا جدلية في قانون الانتخابات الجديد.

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