تويتر يغلق حساب الرئيس السوري أثناء بث مقابلة تلفزيونية

2019/12/10 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن "موقع "تويتر" أغلق حسابها أثناء بث مقابلة للرئيس بشار الأسد أجرتها معه قناة "راي نيوز" التي

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